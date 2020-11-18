Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Индонезии гробовщик стал миллионером после падения метеорита: видео

18 ноября, 11:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мужчина работал над гробом рядом со своим домом, когда космический камень врезался в веранду

В Индонезии гробовщик мгновенно стал миллионером после того, как метеорит стоимостью 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов) врезался в крышу его дома.

Реклама

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

33-летний Джошуа Хутагалунг работал над гробом рядом со своим домом, когда космический камень врезался в веранду. Метеорит весом 2,1 кг оставил большую дыру в жестяной крыше и ушел в землю на глубину 15 см.

Читайте также: Фото дня. Осколки древнейшего метеорита обогатили жителей фермерского городка

Метеориты оцениваются за грамм, причем самые дешевые разновидности чистых пород стоят от 0,5 до 5 долларов за грамм, а те, которые содержат редкие внеземные металлы, продаются по цене до 1000 долларов за грамм.

В тренде
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)
Метеорит в Индонезии. Источник: dailymail.co.uk
Реклама

Джошуа, которому удалось выкопать камень, сказал, что метеорит был еще теплым и частично сломался, когда он коснулся его.

По оценкам, ему 4,5 миллиарда лет, и он классифицируется как углеродистый хондрит, это чрезвычайно редкая разновидность, его стоимость составляет 857 долларов за грамм.

Ранее сообщалось, что упавший метеорит напугал россиян.

Видео: соцсети

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индонезия миллионеры метеорит
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитпол
Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитполДругие страны
Азербайджан и Армения примирились: карта Карабаха после войны
Азербайджан и Армения примирились: карта Карабаха после войныДругие страны
Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни
Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизниFun
Турция заявила об участии в контроле перемирия в Карабахе. Россия и Армения отрицают
Турция заявила об участии в контроле перемирия в Карабахе. Россия и Армения отрицаютРоссия
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 года
Нобелевский лауреат обещает создать вакцину от COVID-19 к весне 2021 годаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять