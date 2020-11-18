В Индонезии гробовщик стал миллионером после падения метеорита: видео

Мужчина работал над гробом рядом со своим домом, когда космический камень врезался в веранду

В Индонезии гробовщик мгновенно стал миллионером после того, как метеорит стоимостью 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов) врезался в крышу его дома.

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Об этом сообщает dailymail.co.uk.

33-летний Джошуа Хутагалунг работал над гробом рядом со своим домом, когда космический камень врезался в веранду. Метеорит весом 2,1 кг оставил большую дыру в жестяной крыше и ушел в землю на глубину 15 см.

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Метеориты оцениваются за грамм, причем самые дешевые разновидности чистых пород стоят от 0,5 до 5 долларов за грамм, а те, которые содержат редкие внеземные металлы, продаются по цене до 1000 долларов за грамм.

Метеорит в Индонезии. Источник: dailymail.co.uk

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Джошуа, которому удалось выкопать камень, сказал, что метеорит был еще теплым и частично сломался, когда он коснулся его.

По оценкам, ему 4,5 миллиарда лет, и он классифицируется как углеродистый хондрит, это чрезвычайно редкая разновидность, его стоимость составляет 857 долларов за грамм.

Ранее сообщалось, что упавший метеорит напугал россиян.

Видео: соцсети

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