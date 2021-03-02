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В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг (фото)

2 марта, 08:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Сети появились впечатляющие фотографии

В Индонезии на острове Суматра активен вулкан Синабунг. Сегодня, 2 марта, он выбросил новый столб пепла.

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Об этом сообщает Rappler.

Фото: Rappler

Фото: Rappler

Фото: Rappler
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Фото: Rappler

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Фото: Rappler

Фото: Rappler

Отметим, вулкан Синабунг начал извергаться впервые за 400 лет в 2010 году. В результате извержений этого вулкана в 2014 и 2016 годах погибли 23 человека.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии проснулся самый активный вулкан страны. Население близлежащих деревень решили не эвакуировать, хотя многие из них укрыло пеплом.

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Также напомним, на Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

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Индонезия вулкан извержение
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