В Индонезии проснулся самый активный вулкан страны: фото и видео

В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – гора Мерапи выдала из себя облако вулканического пепла и извергла поток лавы, который стек примерно на 1600 метров по склону.

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Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 27 января, а звук извержения был слышен на расстоянии 30 км. Население близлежащих деревень решили не эвакуировать, хотя многие из них укрыло пеплом.

Как утверждает глава Центра вулканологии и снижения геологической опасности Джокьякарты Ханик Хумайда, это был самый активный выброс из Мерапи с ноября, когда власти повысили уровень его опасности до второго. С тех пор власти рекомендуют не приближаться к 5-километровой зоне вокруг кратера.

2968-метровый вулкан расположен недалеко от древнего города Джокьякарта на густонаселенном индонезийском острове Ява. Это самый активный из множества индонезийских вулканов. Последнее крупное извержение Мерапи произошло в 2010 году и стоило жизней 347 человек.

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/ Фото: Reuters

Стоит отметить, что минувшей осенью в Индонезии произошло извержение вулкана Или Левотолок. Из-за вулканических выбросов был закрыт местный аэропорт, а также была установлена 4-километровая зона опасности вокруг кратера.

А в прошлом августе на острове Суматра случилось извержение вулкана Синабунг.

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