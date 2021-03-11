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В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть: 27 погибших (фото и видео)

11 марта, 10:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В минтрансе заявили, что автобус не соответствовал требованиям эксплуатации

На индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть, в результате чего погибли 27 человек.

Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщает телеканал CNN.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Как рассказали в поисково-спасательном агентстве, трагедия произошла неподалеку от города Сумеданг в провинции Западная Ява, когда водитель автобуса не справился с управлением.

А в министерстве заявили, что в автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей. В живых осталось 39 человек.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

На фотографиях с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, а спасатели искали новых жертв.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Точная причина аварии пока выясняется, однако в министерстве уже заявили, что есть признаки того, что транспортное средство не соответствовало требованиям по эксплуатации.

Видео: Reuters

Напомним, в декабре-2019 в индонезийской провинции Южная Суматра произошло похожее ДТП – автобус слетел в ущелье и упал в реку, 27 человек погибли и десяток пострадали.

А сентябре-2018 на Яве потерпел аварию автобус с 37 туристами, в результате чего погиб 21 человек.

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ДТП Индонезия жертвы школьники автобусы

Источник: Сегодня

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