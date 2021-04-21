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В Индонезии затонула подводная лодка, предположительно погибли 53 человека

21 апреля, 22:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По предварительным данным, подлодка находится в море на глубине около 700 метров и связи с ней нет

В Индонезии во время учений затонула подводная лодка Военно-морских сил страны KRI Nanggala 402 с 53 членами экипажа на борту. Предположительно все погибли.

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Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на командующего Вооруженными силами Индонезии Хади Чахъянто.

Субмарина перестала выходить на связь в 96 километрах к северу от Бали примерно в 3 часа ночи по местному времени сразу после начала погружения.

"Как только было дано разрешение на погружение, мы сразу потеряли связь", – рассказал Чахъянто.

Он уточнил, что по предварительным данным, подлодка находится в море на глубине около 700 метров и связи с ней нет, экипаж предположительно погиб.

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Спасательная операция продолжается.

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"В настоящее время ищем ее. Мы знаем приблизительный район, но там очень глубоко", – рассказал адмирал Джулиус Виджохоно.

Известно, что подводная лодка участвовала в торпедных учениях в водах Северного Бали, но так и не передала никакой информации.

Напомним, в России произошла авария, в результате которой на подводной лодке Военно-морского флота РФ случился пожар.

Напомним, в Бразилии разбился легкий реактивный самолет Learjet 35, который садился с нераскрытым шасси, в результате крушения погиб пилот.

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Индонезия крушение подлодка учения
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