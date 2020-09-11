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В Иордании взорвался склад с боеприпасами: видео

11 сентября, 11:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание

В Иордании, где ранее из-за взрыва в отеле погибла украинка, в городе Эз-Зарка произошла серия мощных взрывов.

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Там взорвался склад с боеприпасами. Вспыхнул масштабный пожар. Официальной информации о жертвах нет, впрочем местные СМИ сообщают о двух погибших.

Склад расположен в нежилой зоне, однако рядом есть несколько военных частей. По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание. Представитель правительства заявил, что взорвались старые боеприпасы.

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Ранее сообщалось, что в Иордании мужчина устроил резню в популярном среди иностранцев городе Джераш. Отдыхающие как раз осматривали руины античного города, и вдруг на них набросился неизвестный с ножом. Пострадали восемь человек: это трое путешественников из Мексики, одна швейцарка и четверо местных – гид, двое охранников и водитель. Два человека в тяжелом состоянии, их вертолетом доставили в больницу Аммана. 22-хлетнего мясника, которым оказался местный житель, задержала полиция.

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видео Иордания взрыв

Источник: Сегодня

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