Українська
$ 27,84
33,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Ираке из-за ракетного обстрела горит военная база США (видео)

15 февраля, 22:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Несколько ракет упали в жилом районе, есть раненые

В Ираке был нанесен ракетный удар по аэропорту города Эрбиль, в районе которого дислоцируются войска антитеррористической коалиции под руководством Соединенных Штатов. На американской военной базе начался пожар.

Реклама

Об этом сообщает ASB News.

Еще одна ракета упала посреди оживленного перекрестка в Эрбиле, по последним данным ранены двое мирных жителей.

Также из-за ракетного удара сильно пострадал торговый центр Mercedes Benz в Эрбиле.

По информации агентства Reuters, возле международного аэропорта Эрбиль в иракском Курдистане упали по меньшей мере три ракеты. Всего же, по информации местных источников, было выпущено пять ракет.

В тренде
В Амстердаме голый конькобежец провалился под лед: видео
Реклама

Репортер агентства слышал несколько взрывов и видел, как в районе аэропорта начался пожар.

В то же время пока не известно, была ли целью атаки именно военная база США, которая размещена недалеко от аэропорта.

Напомним, в начале января на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.

Мы также сообщали, что перед Новым годом в иракской столице Багдаде обстреляли из ракетной установки "Катюша" посольство США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ирак США ракета аэродром обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавируса
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять