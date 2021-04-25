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В Ираке сгорели 27 пациентов COVID-больницы (видео)

25 апреля, 02:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В отделении реанимации взорвался кислородный балон и начался пожар, больных перевозят в другие больницы

В Ираке в результате взрыва и пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде в субботу погибли по меньшей мере 27 человек, около 46 получили ранения.

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Об этом сообщили местные врачи и представители сил безопасности, передает Reuters.

Глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар произошел из-за взрыва кислородного балона в отделении реанимации, и что 90 человек из 120 пациентов были спасены.

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На месте происшествия работают экстренные службы.

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Местные СМИ сообщают, что пациентов переводят в другие медицинские учреждения.

Видео: REUTERS

Министерство здравоохранения 39-миллионного Ирака сообщило в субботу, что общее число людей, инфицированных COVID-19 в стране, составляет 1 025 288 человек, 15 217 погибли.

Напомним, на юге Индии в штате Махараштра 24 человека погибли в больнице для пациентов с коронавирусом из-за утечки кислорода из цистерны.

Мы также сообщали, что в Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами на трассе Асьют – Красное море и загорелся, в результате сгорели 20 человек.

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Ирак жертвы больницы пожар коронавирус
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