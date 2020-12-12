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В Иране казнили руководителя оппозиционного СМИ

12 декабря, 13:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Рухоллу Зама лишили жизни через повешение

Сегодня утром в Иране казнили руководителя оппозиционного новостного портала AmadNews Рухоллу Зама.

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Как сообщает Reuters, диссидента казнили через повешение, об этом сообщили по национальному телевидению. Зама признали виновным в " коррупции на Земле" – такой приговор часто выносят в делах оппозиционеров или подозреваемых в шпионаже и попытках свержения власти Ирана.

Зама задержали в октябре 2019 года, ему предъявили ряд обвинений, среди которых "действия против внутренней и внешней безопасности страны, широкое распространение фейков, помощь в разрушении экономики страны и шпионаж в пользу разведок Франции, США и Израиля".

Сайт и Telegram-канал казненного журналиста освещали иранские антиправительственные протесты в 2017-18 годах.

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Напомним, суд Ирана приговорил Сахару Табар, девушку, которая разместила в Instagram свои искаженные фотографии, напоминающие зомби Анджелину Джоли, к 10 годам тюремного заключения.

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Иран журналист казнь оппозиционер
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