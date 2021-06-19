В Иране на выборах президента победил Ибрахим Раиси – против него США ввели санкции (фото)

Известный своей жестокостью судья набрал более 17,8 миллионов голосов – почти 62% жителей страны его поддержали

Рухани встретился с избранным президентом Ирана Раиси в Тегеране / Фото: REUTERS

На выборах президента Ирана победил судья Ибрахим Раиси, который попал под санкции США за нарушения прав человека.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Результаты подсчета голосов

Представитель министерства внутренних дел Джамала Орфи заявил, что при подсчете около 90% из 28,6 миллиона бюллетеней Раиси набрал 17,8 миллиона голосов избирателей (почти 62%), что уже дает ему неоспоримое преимущество.

В то же время, в этом году явка на выборах 18 июня была рекордно низкой – около 48%. В них участвовали четыре кандидата,

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар сказала, что победа Раиси на выборах стала "мрачным напоминанием о том, что в Иране царит безнаказанность". А уходящий в отставку президент Хасан Рухани уже посетил Раиси в его офисе и поздравил с победой.

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"Мы будем поддерживать и полностью сотрудничать с избранным президентом в течение следующих 45 дней, когда новое правительство возьмет на себя ответственность", - цитируют государственные СМИ слова Рухани.

В свою очередь министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Рухани будет хорошо руководить Ираном.

Отметим, что политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана". Но он не представил никакой программы.

"В новом правительстве мы приложим все усилия, чтобы решить проблему жизнеобеспечения людей", – сказал Раиси.

Президент Ирана избирается на четыре года. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос.

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Фото: REUTERS

Ядерные переговоры

Сейчас Иран и шесть крупных держав ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года.. Избрание Раиси приходится как раз на критический момент.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп отказался от сделки и вновь ввел жесткие санкции, которые снизили нефтяные доходы Ирана.

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Примечательно, что в Иране не президент, имеет последнее слово по всем государственным вопросам, таким как внешняя и ядерная политика Ирана, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Фото: REUTERS

Что о нем известно?

Раиси получил религиозное образование, но стал работать в правовой системе, в 1985 году его назначили заместителем прокурора Тегерана, через четыре года он возглавил столичную прокуратуру.

В 2004 году он занял пост заместителя прокурора Ирана, а в 2014 – генпрокурором страны.

В 2019 году верховный лидер аятолла Али Хаменеи назначил 60-летнего Раиси на должность главы судебной системы, а спустя несколько месяцев он попал под санкции США из-за нарушений прав человека.

По данным правозащитников, он сыграл роль в казнях тысяч политических заключенных в 1988 году и в насильственном подавлении беспорядков в 2009 году.

В то же время, Иран никогда не признавал массовых казней, и сам Раиси никогда публично не высказывался по поводу обвинений.

Его считают наиболее грозным представителем силовых структур.

Ранее мы сообщали, что в Перу по результатам подсчета местным Центризбиркомом (ONPE) голосов во втором туре выборов президента победил представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.