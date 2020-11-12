В Иране обнаружили огромные скрытые запасы обогащенного урана

Запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные заключенным в 2015 году в Вене "ядерным соглашением".

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), передает DW.

Согласно ежеквартальному отчету МАГАТЭ, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Иране превышают 2400 кг, а по соглашению, они должны были оставаться на уровне 200 кг.

Также Агентство зафиксировало размещение Ираном под землей, вопреки достигнутому соглашению, первой группы передовых центрифуг для обогащения урана – топливо в них пока не загружено. Кроме того, есть информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

В тренде Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе

В МАГАТЭ заявили, что ждут от руководства Исламской республики объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.

Реклама

Напомним, в конце 2019 года в Иране заявили, что намерены продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама