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В Иране обнаружили огромные скрытые запасы обогащенного урана

12 ноября, 04:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

МАГАТЭ требует объяснений от Исламской республики

Запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные заключенным в 2015 году в Вене "ядерным соглашением".

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Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), передает DW.

Согласно ежеквартальному отчету МАГАТЭ, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Иране превышают 2400 кг, а по соглашению, они должны были оставаться на уровне 200 кг.

Также Агентство зафиксировало размещение Ираном под землей, вопреки достигнутому соглашению, первой группы передовых центрифуг для обогащения урана – топливо в них пока не загружено. Кроме того, есть информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

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В МАГАТЭ заявили, что ждут от руководства Исламской республики объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.

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Напомним, в конце 2019 года в Иране заявили, что намерены продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения.

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Иран уран магатэ ядерное оружие
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