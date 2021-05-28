В Иране пытали и угрожали близким жертв сбитого самолета МАУ

Иранский режим пытался заткнуть десятки родственников людей, ставших жертвами крушения украинского "Боинга" под Тегераном в 2020 году

/ Фото: Reuters

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, иранские спецслужбы преследовали родственников пассажиров, погибших в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Басова.

В докладе организации говорится, что с прошлой осени ее представители пообщались с 31 родственником погибших. Более половины из них признались, что получали угрозы от властей с требованием не давать никаких интервью.

Видео: Сегодня

Тех, кто посещал мемориалы жертв, регулярно допрашивали. Кроме того, известно об одном случае пыток человека, находившегося под стражей, а еще трижды власти требовали удалить из соцсетей публикации с критикой действий иранского руководства.

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Напомним, что пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Спустя год военная прокуратура Ирана завершила расследование случившегося, однако представленные в докладе результаты не удовлетворили, ни Украину, ни одну другую страну, граждане которой погибли в результате крушения. А в ООН даже обвинили Иран в сокрытии обстоятельств авиакатастрофы.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране