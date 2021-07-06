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В Иране взорвался нефтепровод, есть погибшие и раненые (фото)

6 июля 2021 21:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погибшие и раненые – местные рабочие, которые перед взрывом проводили инспектирование трубопровода

Взрыв на нефтепроводе "Чешме-йе хош" / Mehr News

Взрыв на нефтепроводе "Чешме-йе хош" / Mehr News

В Иране в результате взрыва на нефтепроводе "Чешмех-йе Хош" в 52 км к югу от города Дехлоран в западной провинции Илам погибли по меньшей мере три человека, четыре пострадали.

Об этом сообщило издание Mehr News.

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Погибшие и раненые – местные рабочие из Дехлорана. Во время взрыва трубопровода персонал проводил его "инспектирование".

Последствия взрыва на нефтепроводе в Иране / Mehr News

Последствия взрыва на нефтепроводе в Иране / Mehr News

Министр нефти Ирана Биджан Зангане призвал национальную нефтяную компанию немедленно провести расследование инцидента, а также помочь раненым рабочим и семьям погибших "облегчить их страдания".

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Нефтепровод "Чешме-йе хош" перекачивает топливо в город Ахваз на юго-западе Ирана.

Напомним, в Каспийском море вечером 4 июля также прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе, но в Азербайжане утверждают, что причина – извержение грязевого вулкана.

Мы также писали, что у берегов Сирии весной в результате ракетного обстрела вспыхнул пожар на иранском нефтяном танкере, стоящем у портового города Банияс, в результате погибло по меньшей мере три человека.

Что происходило в Украине и мире во вторник, 6 июля, смотрите в новом выпуске новостей "Сегодня":

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