В Иране задержали подозреваемых в убийстве физика-ядерщика

Иран продолжает обвинять в покушении Израиль и США

В Иране арестовали некоторых из причастных к убийству видного физика-ядерщика, замминистра обороны Мохсена Фахризаде.

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Об этом сообщил помощник главы парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире телеканала Al-Alam.

Он пообещал, что участвовавшие в исполнении убийства не уйдут от правосудия.

Причем, по его словам, якобы имеется множество свидетельств причастности к убийству ученого спецслужб Израиля, а им, вероятно, помогали США.

"Имеется множество свидетельств, подтверждающих причастность сионистской организации к убийству мученика Мохсена Фахризаде... Сионисты не могли совершить убийство Фахризаде в одиночку, без сотрудничества с другими организациями", – заявил Амир Абдоллахиан.

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При этом, по его словам, Иран не намерен раскрывать детали расследования до его окончания.

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Напомним, в Иране 27 ноября в результате покушения погиб ученый и участник ядерной программы Исламской республики Мохсен Фахризаде.

Ранее американские СМИ сообщили о планах президента США Дональда Трампа нанести удар по одному из ядерных объектов в Иране.

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