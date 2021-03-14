В Ирландии могут приостановить прививки вакциной AstraZeneca

В Ирландии рекомендуют временно прекратить использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Рекомендацию прекратить вакцинацию дал Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии.

Вероятно, такое решение было принято после того, как в Норвегии трое медиков, которые недавно были вакцинированы AstraZeneca, находятся на лечении в больнице из-за кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов.

Вакцинация AstraZeneca составляет почти 20% из 570 000 прививок, сделанных в Ирландии, в основном медицинским работникам.

Реклама

Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютуб-коллаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.

В тренде Италия введет жесткий локдаун на Пасху – запретят выходить из дому

Также мы писали, что в Норвегии, которая уже приостановила использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, после иммунизации этим препаратом троих медработников госпитализировали из-за образования тромбов.

Напомним, что из-за слухов об образовании тромбов после использования вакцины AstraZeneca на сегодняшний день ее временно прекратили применять не менее чем в 14 странах мира.

Также смотрите, как в Норвегии объяснили смерти среди пожилых людей, которые приняли вакцину Pfizer/BioNTech:

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама