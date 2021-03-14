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В Ирландии могут приостановить прививки вакциной AstraZeneca

14 марта, 15:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трое вакцинированных медиков попали в больницу

В Ирландии рекомендуют временно прекратить использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

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Об этом сообщает Reuters.

Рекомендацию прекратить вакцинацию дал Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии.

Вероятно, такое решение было принято после того, как в Норвегии трое медиков, которые недавно были вакцинированы AstraZeneca, находятся на лечении в больнице из-за кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов.

Вакцинация AstraZeneca составляет почти 20% из 570 000 прививок, сделанных в Ирландии, в основном медицинским работникам.

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Также мы писали, что в Норвегии, которая уже приостановила использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, после иммунизации этим препаратом троих медработников госпитализировали из-за образования тромбов.

Напомним, что из-за слухов об образовании тромбов после использования вакцины AstraZeneca на сегодняшний день ее временно прекратили применять не менее чем в 14 странах мира.

Также смотрите, как в Норвегии объяснили смерти среди пожилых людей, которые приняли вакцину Pfizer/BioNTech:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Ирландия прививка вакцинация вакцина коронавирус
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