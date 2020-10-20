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В Ирландии усилили карантин

20 октября, 05:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Учебные учреждения в Ирландии закрывать не будут

В Ирландии для борьбы со второй волной коронавируса власти приняли решение ввести шестинедельный карантин.

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Об этом сообщает Telegraph.

Усиленные ограничения в стране будут действовать с 21 октября по 1 декабря. В связи с быстрым распространениям COVID-19 в стране будет запрещено:

  • удаляться от дома на расстояние более 5 км;
  • встречаться друг с другом в закрытых помещениях;
  • проводить свадебные церемонии, если присутствуют более шести человек.

В то же время бары и рестораны смогут работать только "на вынос". Школы, детские сады и площадки на карантин закрывать не будут. Через четыре недели правительство пересмотрит введенные ограничения.

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Ирландия ввела один из самых длительных карантинов в Европе во время первого всплеска случаев коронавируса и ослабила ограничения неспешно.

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Ранее мы писали, что в Польше в рамках борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение усилить карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ирландия карантин коронавирус
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