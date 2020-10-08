В Исландии ждут извержения самого активного вулкана

Исландские ученые предупредили о возможности извержения одного из многочисленных, но при этом самого активного вулкана на острове – Гримсветна.

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Об этом сообщает The Conversation.

725-метровый вулкан расположен на юго-востоке Исландии. У него есть одна особенность – он полностью покрыт льдом. Исследователи внимательно наблюдают за ним с момента его последнего извержения в 2011 году, когда были отменены около 900 авиарейсов.

Их опасения основаны на неопровержимых сигналах – таянии льда вокруг вулкана из-за увеличения термической активности, участившихся подземных толчков и увеличения самого размера Гримсветном из-за подступающей к жерлу магмы.

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Это также соответствует "графику" вулкана – крупные извержений происходят каждые 150-200 лет (последние – в 2011, 1873, 1619 годах), а между ними в среднем раз в 10 лет случаются извержений поменьше (2004, 1998 и 1983 годах).

Это грозит не только ударом по авиаиндустрии (которая все еще не оправилась после пандемии коронавируса), но также массовое таяния льда на вулкане может привести к наводнению. Но движение воды все-таки можно своевременно отследить.

И хотя ученые предупредили, что извержение может случиться в ближайшем будущем, точную дату они называть не берутся.

При этом они достаточно спокойны насчет последствий для местных жителей – скорее всего вулканический пепел вступит во взаимодействие с водой и льдом, станет мокрым и липким и относительно быстро осядет на землю. Таким образом, облака пепла могут переместиться лишь на несколько десятков километров от места извержения.

Это хороший сценарий как для исландцев, так и для авиакомпаний, поскольку он не исключает образование больших облаков пепла.

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Напомним, в августе на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг, в результате которого деревни в радиусе до 19 км оказались покрыты слоем пепла.

А в апреле в Индонезии проснулся вулкан Кракатау – гора фонтанировала магмой и кусками расплавленной породы.

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