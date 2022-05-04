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В Испании взломали и прослушивали телефоны глав Минобороны и правительства

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 08:09
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Во время хакерских атак злоумышленники изъяли данные из мобильных телефонов
В Испании прослушивали мобильные телефоны глав Минобороны и правительства. Фото: коллаж "Сегодня"
В Испании прослушивали мобильные телефоны глав Минобороны и правительства. Фото: коллаж "Сегодня"

Мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Испании Маргариты Роблес прослушивались.

Об этом сообщил глава правительственного аппарата Феликс Боланос, передает Telegram-канал "Украина 24".

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Во время хакерских атак злоумышленники изъяли 2,6 гигабайта данных из телефона премьер-министра и 9 мегабайтов из телефона министра обороны.

Боланос назвал хакерские атаки "внешними" и "незаконными".

Стоит отметить, что Испания помогает Украине с вооружением. Недавно испанский военный корабль "Изабель" прибыл в польский порт Гдыня, на нем доставили около 200 тонн военной помощи для Вооруженных сил Украины.

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Кроме вооружения, в поставку входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

В начале марта Испания также направила в Украину военные грузы – медикаменты, гранатометы, пулеметы и боеприпасы.

В общем Испания отправила в Украину 11 военных рейсов общим грузом около 170 тонн. В посылках были средства индивидуальной защиты, гранатометы С-90, пулеметы, костюмы радиационной, химической и биологической защиты, боеприпасы и бронированная машина скорой помощи.

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Вас прослушивают? Почему во время звонка слышен собственный голос

Часто во время телефонного разговора в динамике вы можете услышать не только голос собеседника, но и свой собственный. Такое эхо настораживает, и у многих людей возникает подозрение, что телефон прослушивают.

Как сообщает GSMinfo, волноваться не стоит, ведь причиной такого эха могут быть проблемы с гаджетом, сбои у вашего оператора или даже ваш собеседник.

Настоящее прослушивание не дает эха

Эхо может возникать из-за обычных технических проблем. Например, у телефона может быть поврежден динамик или микрофон. В некоторых гаджетах есть микрофоны, которые передают звук с уменьшенным уровнем окружающего шума. Следовательно, эхо может давать и неправильная работа шумоподавления. Еще одна причина – влага. Она может попасть в корпус телефона и мешать работе телефона.

Перегруженность сетей

Когда перегружена сеть или вы находитесь в местности, где плохой сигнал, в динамике также могут появляться лишние звуки.

Настройка телефона вашего собеседника

Часто проблема может возникать из-за того, что человек, с которым вы разговариваете, ведет разговор через громкую связь. Объяснение простое: звук вашего голоса, который выпускает динамик телефона вашего собеседника, снова попадает в микрофон, и вы слышите все, что только сказали. То же самое случается, когда человек включает Bluetooth и транслирует разговор в автомобиле.

Что делать?

Эхо в телефоне остается, но прослушивания нет. Как убрать ненужные звуки? Если у вас поломки в телефоне, или есть его повреждения – нужно обратиться к специалистам. Пусть специалист продиагностирует телефон и отремонтирует его при необходимости.

Если проблема на стороне оператора – позвоните с другой SIM-карты. Еще один вариант, если у вас хорошая интернет-связь, – воспользоваться мессенджерами.

В случае, когда эхо возникает из-за настроек у второго участника беседы, стоит просто попросить человека выключить громкую связь или Bluetooth.

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