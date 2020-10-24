В Италии многотысячный протест против локдауна перерос в стычки с полицией

В Италии в регионе Кампания, в котором установили жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты против ограничений. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия с принятыми властями мерами.

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Как сообщает Express, люди скандировали "свободу, свободу". Протесты охватили Неаполь, Салерно, Ночера и другие города региона.

Демонстранты бросили фаеры и светошумовые снаряды в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Поступали неподтвержденные сообщения, что протестующие штурмовали здания местных властей.

С начала октября количество новых случаев коронавируса в Италии выросло в семь раз. В регионе Кампания ввели комендантский час с 23:00.

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Напомним, из-за быстрого распространения коронавируса европейские страны продолжают ужесточать карантинные ограничения. К примеру, в Дании с 26 октября можно будет собираться группами не более десяти человек.

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