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В Италии многотысячный протест против локдауна перерос в стычки с полицией

24 октября, 08:56

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Против протестующих применили слезоточивый газ

В Италии в регионе Кампания, в котором установили жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты против ограничений. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия с принятыми властями мерами.

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Как сообщает Express, люди скандировали "свободу, свободу". Протесты охватили Неаполь, Салерно, Ночера и другие города региона.

Демонстранты бросили фаеры и светошумовые снаряды в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Поступали неподтвержденные сообщения, что протестующие штурмовали здания местных властей.

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С начала октября количество новых случаев коронавируса в Италии выросло в семь раз. В регионе Кампания ввели комендантский час с 23:00.

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Напомним, из-за быстрого распространения коронавируса европейские страны продолжают ужесточать карантинные ограничения. К примеру, в Дании с 26 октября можно будет собираться группами не более десяти человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия карантин коронавирус
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