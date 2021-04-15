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В Израиле больше не нужны маски на улице

15 апреля, 22:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти страны долгое время обдумывали очередное ослабление карантина, но решили подождать до окончания национальных праздников

Израиль, где вакцинация показала невероятный успех в борьбе с эпидемией коронавируса, продолжает ослаблять карантинные ограничения – в стране отменяют требование носить маску на открытом воздухе.

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Об этом сообщает Jerusalem Post.

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"Маски предназначены защищать нас от коронавируса. После того, как наши медики пришли к выводу, что на открытом воздухе в них больше потребности нет, я решил принять соответствующее решение", – заявил 15 апреля израильский министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Он подчеркнул, что это стало возможным после снижения заболеваемости COVID-19 благодаря национальной иммунизационной кампании.

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При этом для закрытых помещений требование носить маску остается в силе.

Власти Израиля обсуждали данный шаг несколько последних недель, но решили сделать это после двух важных праздников – Дня памяти жертв Холокоста и Дня независимости, которые в этом году отмечали 8 и 14 апреля соответственно.

Напомним, что благодаря позитивной тенденции борьбы с COVID-19 в Израиле разработали план по открытию границ для иностранных граждан. Он будет состояться из нескольких этапов.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что в некоторых больницах страны даже не осталось пациентов с коронавирусом – из-за этого закрываются отделения для COVID-больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль маска коронавирус пандемия COVID-19
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