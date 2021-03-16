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В Израиле нашли свитки Мертвого моря 2000-летней давности (фото)

16 марта, 15:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Фрагменты датируются примерно 1 веком нашей эры

В Израиле ученые нашли новые фрагменты свитков Мертвого моря с библейским текстом в пещере возле Иудейской пустыни.

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Об этом сообщает АР.

Это первые новые свитки, обнаруженные при археологических раскопках в пустыне к югу от Иерусалима за 60 лет.

Свиток был написан по-гречески, но имя Бога указано на палео-иврите. Он содержит отрывки из Малых Пророков, включая Наума.

Фото: The Jerusalem Post
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Фото: The Jerusalem Post

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Фрагменты датируются примерно 1 веком нашей эры. Они были частью свитка, спрятанного в пещере во время правления императора Адриана между 132 и 136 годами нашей эры.

В пещере также были обнаружены монеты времен восстания Бар-Кохбы, скелет ребенка, возраст которого составляет около 6 тысяч лет, и хорошо сохранившаяся корзина возрастом 10 тысяч лет.

Ранее мы писали, что археологи обнаружили в пещерах Индонезии саму древнюю наскальную живопись – на рисунке изображены бородавчатые свиньи.

Также сообщалось, что в Помпеях, погребенных под лавой после извержения вулкана, археологи откопали уникальный объект – лоток уличной еды, который изукрашен фресками. Они очень хорошо сохранились.

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Израиль монеты ученые археологи
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