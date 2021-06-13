Українська
$ 27,11
32,99
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Израиле новый премьер, но Нетаньяху обещает вернуться

13 июня 2021 21:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нафтали Беннет поблагодарил Нетаньяху и его жену, а тот в ответ назвал его фейковым правым и обвинил в предательстве

Нафтали Беннет и Биньямин Нетаньяху / коллаж "Сегодня"

Нафтали Беннет и Биньямин Нетаньяху / коллаж "Сегодня"

Парламент Израиля в воскресенье, 13 июня, большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, которое возглавил бывший министр обороны, лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Таким образом закончилось 12-летнее правление Биньямина Нетаньяху.

Реклама

Об этом сообщает BBC.

За новое правительство проголосовали 60 парламентариев, против – 59.

В своем обращении к кнессету перед началом голосования Беннет поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но вы оба многим пожертвовали во благо государства Израиль", – сказал Беннет, имея в виду Нетаньяху и его жену Сару.

Реклама

Как отмечает издание, выступление Беннета прерывалось выкриками депутатов партии Нетаньяху "Ликуд" и других лояльных ему партий, представителей некоторых из них даже выдворили из зала "за попытку срыва процедуры голосования".

Новое правительство "Ямина" сформировала в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Согласно заключенному соглашению, Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

Не пропусти!
Нидерланды – Украина: онлайн первого матча команды Шевченко на Евро-2020

Нетаньяху не сдается

Перед голосованием за новое правительство Нетаньяху также выступил в кнессете и назвал Беннета "фейковым правым", и обвинил партию "Ямина" в предательстве правого политического курса из-за сделки с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с божьей помощью, мы скоро их скинем", – заявил теперь уже экс-премьер.

Ранее Нетаньяху выступил против возможного нового правительства, назвав его "опасной коалицией мошенничества и капитуляции" и пообещал "очень быстро свергнуть его".

Реклама

Напомним, Нетаньяху управлял Израилем целых пять сроков, но после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года, ему не удалось сформировать правительство, несмотря на то, что премьер поспешил объявить о победе "Ликуд".

В результате правительственная коалиция была сформирована в начале июня из трех партий и туда не вошла политсила теперь уже экс-премьра "Ликуд".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию Крыма
Обеспокоенности мало. Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за оккупацию КрымаДругие страны
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухи
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухиДругие страны
Коротко и по делу. В чем
Коротко и по делу. В чем "признался" Протасевич в интервью белорусскому пропагандистуДругие страны
"Лукашенко будет больно": Кулеба резко отреагировал на приглашение боевиков "ЛНР" в БеларусьВласть
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)
ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ (обновлено)Транспорт
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевке
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевкеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять