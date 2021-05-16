Українська
$ 27,63
33,37
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Израиле отец прятался с новорожденным ребенком от ракетных обстрелов (видео)

16 мая, 18:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вероятно, мужчина ехал в машине со своей супругой и новорожденным ребенком, чтобы спастись, они выбежали из авто

Отец защищает ребенка от обстрелов в Израиле, коллаж: "Сегодня"

Отец защищает ребенка от обстрелов в Израиле, коллаж: "Сегодня"

В Израиле под ракетные обстрелы попал отец с новорожденным ребенком, чтобы спастись, они спрятались за бетонным забором на шоссе.

Реклама

Об этом сообщила армия Израиля в Twitter.

"Поставьте себя на место этого отца. Вы едете с новорожденным ребенком. Вдруг вы оказываетесь под ракетным обстрелом. Когда ракеты взрываются, ваша единственная мысль: беречь ребенка в безопасности", – говорится в сообщении.

Для защиты гражданского населения ЦАХАЛ продолжит борьбу с ХАМАС, отметили в армии Израиля. Также на видео слышен голос женщины, которая, наверное, тоже была с мужчиной в автомобиле.

Реклама

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Больных COVID-19 в Индии атакует
Больных COVID-19 в Индии атакует "черный грибок": грозит ли смертоносная болезнь украинцамДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять