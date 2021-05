В Израиле отец прятался с новорожденным ребенком от ракетных обстрелов (видео)

В Израиле под ракетные обстрелы попал отец с новорожденным ребенком, чтобы спастись, они спрятались за бетонным забором на шоссе.

Об этом сообщила армия Израиля в Twitter.

"Поставьте себя на место этого отца. Вы едете с новорожденным ребенком. Вдруг вы оказываетесь под ракетным обстрелом. Когда ракеты взрываются, ваша единственная мысль: беречь ребенка в безопасности", – говорится в сообщении.

Put yourself in this father's shoes.



You're driving with your newborn baby. Suddenly, you find yourself under rocket fire.



As rockets explode, your only thought is: keep your baby safe.



The IDF will continue to fight against Hamas to protect Israeli civilians. pic.twitter.com/ctBA0T0y0a