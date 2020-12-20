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В Израиле первым от COVID-19 вакцинировался Нетаньяху (видео)

20 декабря, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Израиле 20 декабря начинается массовая вакцинация

В Израиле, где с 20 декабря начинается массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19, в субботу первую дозу препарата компаний Pfizer и Biontech ввели премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

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Об этом сообщил сам премьер в Facebook.

"Небольшая инъекция для человека – огромный шаг для общего здоровья", – заявил Нетаньяху.

Он также призвал всех израильтян сделать прививку от коронавируса.

Нетаньяху ввели первую дозу вакцины в медицинском центре недалеко от Тель-Авива.

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Еще одним первопроходцем в вакцинации от коронавируса в Израиле стал министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн.

Как пишет DW, 71-летний премьер заявил, что хочет подать личный пример израильтянам, и назвал появление вакцин от компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna началом конца пандемии.

Напомним, в Соединенных Штатах, где массовая вакцинация от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech началась 14 декабря, расследуют случаи аллергических реакций у людей, которым сделали прививку.

Мы также сообщали, что украинские ученые должны присоединится к производству израильской вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Израиль вакцинация вакцина коронавирус Биньямин Нетаньяху COVID-19
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