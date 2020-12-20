В Израиле первым от COVID-19 вакцинировался Нетаньяху (видео)

В Израиле, где с 20 декабря начинается массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19, в субботу первую дозу препарата компаний Pfizer и Biontech ввели премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Об этом сообщил сам премьер в Facebook.
"Небольшая инъекция для человека – огромный шаг для общего здоровья", – заявил Нетаньяху.
Он также призвал всех израильтян сделать прививку от коронавируса.
Нетаньяху ввели первую дозу вакцины в медицинском центре недалеко от Тель-Авива.
В трендеМайк Помпео назвал Россию врагом США
Еще одним первопроходцем в вакцинации от коронавируса в Израиле стал министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн.
Как пишет DW, 71-летний премьер заявил, что хочет подать личный пример израильтянам, и назвал появление вакцин от компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna началом конца пандемии.
Напомним, в Соединенных Штатах, где массовая вакцинация от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech началась 14 декабря, расследуют случаи аллергических реакций у людей, которым сделали прививку.
Мы также сообщали, что украинские ученые должны присоединится к производству израильской вакцины от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк