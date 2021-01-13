В Израиле планируют вакцинировать от COVID-19 детей

Израиль рассматривает включение детей старше 12 лет в группы, подлежащие вакцинации от COVID-19, в течение следующих двух месяцев, если исследования покажут, что это безопасно.

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Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник здравоохранения Израиля, передает Reuters.

Национальный координатор страны по пандемии Нахман Эш прогнозирует, что фармакологические исследования установят, что минимальный возрастной порог для вакцины можно безопасно снизить с 16 до 12 лет, а Служба по медикаментам одобрит такое ее использование уже к марту.

"Тот факт, что дети в возрасте до 16 лет сейчас не вакцинируются, безусловно, вызывает беспокойство с точки зрения возможности добиться коллективного иммунитета. Я полагаю, что через месяц или два появится еще одна группа – от 12 лет и старше, – которую мы сможем вакцинировать", – заявил чиновник.

По данным Центрального статистического бюро, около 7,75% населения Израиля – это дети в возрасте от 12 до 16 лет.

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Напомним, 9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января из каждых 100 человек вакцину получили 14.

Мы также писали, что несмотря на рекордную вакцинацию от коронавируса Израиль решил ужесточить карантинные ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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