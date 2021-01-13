Українська
$ 28,05
34,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Израиле планируют вакцинировать от COVID-19 детей

13 января, 03:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока израильские власти ожидают результатов исследований

Израиль рассматривает включение детей старше 12 лет в группы, подлежащие вакцинации от COVID-19, в течение следующих двух месяцев, если исследования покажут, что это безопасно.

Реклама

Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник здравоохранения Израиля, передает Reuters.

Национальный координатор страны по пандемии Нахман Эш прогнозирует, что фармакологические исследования установят, что минимальный возрастной порог для вакцины можно безопасно снизить с 16 до 12 лет, а Служба по медикаментам одобрит такое ее использование уже к марту.

"Тот факт, что дети в возрасте до 16 лет сейчас не вакцинируются, безусловно, вызывает беспокойство с точки зрения возможности добиться коллективного иммунитета. Я полагаю, что через месяц или два появится еще одна группа – от 12 лет и старше, – которую мы сможем вакцинировать", – заявил чиновник.

В тренде
Ученые выявили "укороченный" белок: это поможет разработать лекарства от COVID-19

По данным Центрального статистического бюро, около 7,75% населения Израиля – это дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Реклама

Напомним, 9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января из каждых 100 человек вакцину получили 14.

Мы также писали, что несмотря на рекордную вакцинацию от коронавируса Израиль решил ужесточить карантинные ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль дети вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
"Ответ будет очень жестким": Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19Другие страны
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять