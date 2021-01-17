В Израиле после прививки Pfizer от коронавируса у 13 человек парализовало лицо

У одного из пациентов паралич длился 28 часов

В Израиле после введения вакцины Pfizer от коронавируса у 13 человек произошел лицевой паралич.

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Об этом сообщают Ynet и Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав Израиля.

Побочный эффект от вакцины наблюдался с начала недели у 13 человек. Однако есть данные, что число людей с такой реакцией на прививку выше.

У одно из пациентов паралич длился минимум 28 часов. Однако кроме этого больше никаких проявлений побочных эффектов у него не было.

Несмотря на это, Минздрав не считает это противопоказанием для введения второй дозы вакцины.

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По состоянию на сегодня, первую дозу вакцины в Израиле получили уже около двух миллионов человек. Страна находится в топ-5 стран по количеству вакцинаций.

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Ранее мы сообщали, что некоторые страны фиксируют летальные случаи после вакцинации от COVID-19. Известно, что большинство из них имели были пожилыми, имели тяжелые заболевания или были медиками и всем им вкололи вакцину Pfizer/BioNTech. Известно об около 40 смертях после прививки – однако связь между летальным исходом и препаратом не доказана.

Также у некоторых пациентов после укола наблюдаются аллергические реакции. Например, в США в конце декабря человек чуть не умер из-за аллергической реакции на препарат. В то же время в ВОЗ заявили, что не стоит переживать об этом. Как заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, "некоторые вакцины могут не подходить кому-то конкретно, но в таком случае можно найти другую вакцину".

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