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В Израиле произошел масштабный пожар в торговом центре: есть пострадавшие

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 октября, 21:10
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Пожарные некоторое время не могли добраться до торгового центра
Из здания были эвакуированы сотни посетителей. Коллаж "Сегодня".
Из здания были эвакуированы сотни посетителей. Коллаж "Сегодня".

В субботу, 16 октября, в арабском городе Калансуа в торговом центре произошел пожар.

Об этом сообщает Israelinfo.

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Что произошло:

В результате второй этаж здания полностью сгорел, часть стен и крыша рухнули. Согласно данным пожарной службы, возгорание произошло на втором этаже торгового центра, где расположены офисы. Из здания были эвакуированы сотни посетителей.

Пожарные некоторое время не могли добраться до торгового центра из-за трудностей в пути. Второй этаж здания полностью сгорел.

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