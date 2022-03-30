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В Израиле произошел новый теракт, есть погибшие (видео)

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30 марта, 01:34
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Террориста ликвидировал работник полиции
Пять человек погибли/Фото: коллаж: "Сегодня"
Пять человек погибли/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Израиле в городе Бней-Брак пять человек были убиты палестинским террористом во время стрельбы. Стрелка ликвидировала полиция.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Подробности

Первое сообщение о стрельбе на улице Ха-Шнаим поступило около 20:00. Одного человека нашли мертвым в автомобиле, еще двое были застрелены на соседнем тротуаре. На видео, которое впоследствии опубликовали, видно, как нападавший с автоматом кричал на арабском языке и стрелял в прохожих.

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Еще один израильтянин был найден мертвым на улице Герцля, перпендикулярной улице Ха-Шнаим.

Стрелка ликвидировал сотрудник полиции, прибывший на место инцидента. Сам офицер получил тяжелые ранения. Его увезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он стал пятой жертвой террориста.

Стрелок оказался 27-летний Диа Хамарш из села Ябад, расположенного на севере Западного берега недалеко от Дженина. В 2015 году он был осужден на шесть месяцев тюремного заключения за торговлю незаконным огнестрельным оружием и связь с террористической группой. Кроме того, он незаконно работал на строительстве в Бней-Браке.

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На месте происшествия правоохранители задержали еще одного человека по подозрению в пособничестве стрелку. Позже полицейские задержали еще одного подозреваемого.

Недавняя стрельба в Израиле

В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке. В результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены.

Известно, что террористы убили людей и отняли у них оружие. На звуки стрельбы отреагировали находившиеся неподалеку полицейские. Нападавших ликвидировали на месте.

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