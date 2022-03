В Израиле произошел новый теракт, есть погибшие (видео)

В Израиле в городе Бней-Брак пять человек были убиты палестинским террористом во время стрельбы. Стрелка ликвидировала полиция.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первое сообщение о стрельбе на улице Ха-Шнаим поступило около 20:00. Одного человека нашли мертвым в автомобиле, еще двое были застрелены на соседнем тротуаре. На видео, которое впоследствии опубликовали, видно, как нападавший с автоматом кричал на арабском языке и стрелял в прохожих.

Video from the scene of the attack. pic.twitter.com/PNGUdX3pfw