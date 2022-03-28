Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Израиле произошла стрельба: есть раненые и погибшие

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 03:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Четверо людей были ранены, их госпитализировали в больницу
Террористы напали возле автобусной остановки. Коллаж "Сегодня"
Террористы напали возле автобусной остановки. Коллаж "Сегодня"

В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке, в результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены.

Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Реклама

Подробности

Террористы напали возле автобусной остановки, убив бойцов в штатском, отобрали у них оружие. На звуки стрельбы отреагировали полицейские, которые находились неподалеку. Нападавших ликвидировали на месте.

Четверо людей были ранены, их госпитализировали в больницу Гилель Яффе. Пострадавшие 45-летний мужчина и 20-летняя женщина в удовлетворительном состоянии, тяжелые ранения получили двое 20-летних парней. Двое из раненых – полицейские.

Инцидент квалифицировали как теракт. Злоумышленниками оказались жители Умм аль-Фахма.

Реклама

В этот вечер 20 лет назад, 27 марта 2002 года, палестинский террорист взорвал себя в ресторане отеля "Парк" в Нетании в разгар пасхального Седера. Жертвами стали 30 мирных израильтян, большинство из них — старше 70 лет.

Израиль согласился стать посредником в переговорах Украины и РФ

Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Об этом написал в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – написал Ермак.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение в 2019 году было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Денис Прокопенко - майор Нацгвардии, командир отряда специального назначения. Один из лидеров фанатского движения киевского “Динамо”. За мужество и эффективное противодействие атакам врага во время защиты города-героя Мариуполя получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять