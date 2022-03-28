В Израиле произошла стрельба: есть раненые и погибшие

Четверо людей были ранены, их госпитализировали в больницу

Террористы напали возле автобусной остановки. Коллаж "Сегодня"

В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке, в результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены.

Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Реклама

Подробности

Террористы напали возле автобусной остановки, убив бойцов в штатском, отобрали у них оружие. На звуки стрельбы отреагировали полицейские, которые находились неподалеку. Нападавших ликвидировали на месте.

Четверо людей были ранены, их госпитализировали в больницу Гилель Яффе. Пострадавшие 45-летний мужчина и 20-летняя женщина в удовлетворительном состоянии, тяжелые ранения получили двое 20-летних парней. Двое из раненых – полицейские.

Инцидент квалифицировали как теракт. Злоумышленниками оказались жители Умм аль-Фахма.

Реклама

В этот вечер 20 лет назад, 27 марта 2002 года, палестинский террорист взорвал себя в ресторане отеля "Парк" в Нетании в разгар пасхального Седера. Жертвами стали 30 мирных израильтян, большинство из них — старше 70 лет.

Израиль согласился стать посредником в переговорах Украины и РФ

Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Об этом написал в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – написал Ермак.