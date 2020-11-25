В Израиле разбился военный самолет – есть жертвы (фото)

В результате катастрофы погибли инструктор и курсант

Во вторник, 24 ноября, в Израиле во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет Военно-воздушных сил страны.

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В результате крушения погибли два человека, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Катастрофа произошла на юге страны, погибли инструктор и курсант.

"Инструктор и курсант летной академии ВВС Израиля погибли сегодня в результате крушения легкомоторного самолета на юге Израиля", – говорится в сообщении пресс-службы.

Реклама Фото: twitter.com/StopBullyingIsr

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Командование Военно-воздушных сил страны приказало отменить все тренировочные полеты до выяснения обстоятельств.

Также была создана комиссия для расследования причин падения самолета.

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