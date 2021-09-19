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В Израиле школьники массово болеют коронавирусом, их обязали сдавать тесты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
19 сентября, 19:02
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В стране обострилась ситуация с коронавирусом после окончания праздника Рош ха-Шана
Лишь 18 сентября в стране 7,500 израильтян заболели коронавирусом
Лишь 18 сентября в стране 7,500 израильтян заболели коронавирусом

В Израиле увеличилось количество серьезных случаев COVID в этом месяце. Из-за этого школьникам придется сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Родителей всех учеников с первого по шестой класс попросили забрать в школах наборы для экспресс-тестирования на антигены и дать их своим детям. Такая мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса.

В стране обострилась ситуация с коронавирусом после окончания праздника Рош ха-Шана. Лишь 18 сентября в стране 7,500 израильтян заболели коронавирусом. При этом 59% из числа заболевших составляют дети школьного возраста.

А по данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро воскресенья около 45 тыс школьников болеют коронавирусом, а еще 92 тыс. находятся на карантине после контакта с забелевшими.

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Согласно тем, кто представляет одно из течений хасидизма, его последователи обязаны побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле рабби Нахмана. Они также считают, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

В прошлом году в начале сентября Кабинет министров Украина запретил пропускать группы хасидов, которые направлялись в Украину для массового празднования Рош ха-Шана. Это позволит сделать постоянный рост числа заболевших коронавирусом как внутри страны, так и за границей.

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