В Израиле школьники массово болеют коронавирусом, их обязали сдавать тесты

В стране обострилась ситуация с коронавирусом после окончания праздника Рош ха-Шана

Лишь 18 сентября в стране 7,500 израильтян заболели коронавирусом

В Израиле увеличилось количество серьезных случаев COVID в этом месяце. Из-за этого школьникам придется сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Реклама

Родителей всех учеников с первого по шестой класс попросили забрать в школах наборы для экспресс-тестирования на антигены и дать их своим детям. Такая мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса.

В стране обострилась ситуация с коронавирусом после окончания праздника Рош ха-Шана. Лишь 18 сентября в стране 7,500 израильтян заболели коронавирусом. При этом 59% из числа заболевших составляют дети школьного возраста.

А по данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро воскресенья около 45 тыс школьников болеют коронавирусом, а еще 92 тыс. находятся на карантине после контакта с забелевшими.

Читайте также: Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений

Долгая дорога к могиле Рабби Нахмана

Реклама

Согласно тем, кто представляет одно из течений хасидизма, его последователи обязаны побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле рабби Нахмана. Они также считают, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

В прошлом году в начале сентября Кабинет министров Украина запретил пропускать группы хасидов, которые направлялись в Украину для массового празднования Рош ха-Шана. Это позволит сделать постоянный рост числа заболевших коронавирусом как внутри страны, так и за границей.

Ранее мы сообщали, что: