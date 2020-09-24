Українська
$ 28,19
32,96
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Израиле вводят "герметичный" карантин: как будет жить страна

24 сентября, 13:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новые ограничения будут действовать до завершения осенних праздников

В Израиле, где недавно уже ужесточили ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса, правительство ввело так называемый "герметичный" карантин, сообщает vesty.co.il.

Реклама

Новые ограничения вступят в силу в пятницу, 25 сентября, и будут действовать до завершения осенних праздников.

Карантинный план был утвержден после 17-часовых дебатов, продолжавшихся в течение двух дней. Голосование состоялось около 5 часов утра четверга, 24 сентября.

Читайте также: ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям

Основные правила "герметичного" карантина:

  • Демонстрации и молитвы разрешены на расстоянии до 1 км от дома, численностью до 20 человек;
  • Обязательно соблюдение социальной дистанции (2 метра друг от друга). Новых ограничений по занятиям спортом не будет;
  • Аэропорт Бен-Гурион будет закрыт, за исключением чрезвычайных ситуаций (требует дополнительного согласования);
  • Синагоги будут открыты только в Йом-Кипур;
  • Экономическая деятельность будет полностью приостановлена, за исключением предприятий, признанных жизненно необходимыми. Во время первого карантина (март-апрель) предприятия работали в 30-процентном формате.
Реклама

Среди отраслей, которые признаются жизненно необходимыми: финансовый сектор, энергетический сектор, социальные услуги, производство и распространение продуктов питания и напитков, сельское хозяйство, порты и транспорт, связь, медицина, строительство, инфраструктура, вывоз мусора и пр.

В тренде
Siri может заговорить на украинском – Apple ищет специалиста

Как сообщается, за минувшие сутки (данные минздрава на вечер 23 сентября) в Израиле было выявлено рекордное количество новых заражений – 6948. В тяжелом состоянии находятся 658 пациентов, из которых 177 подключены к аппаратам ИВЛ. Число умерших достигло 1317.

По данным Университета Хопкинса, в Израиле подтверждено 206 332 случая заражения коронавирусом.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса.

О том, какие симптомы у коронавируса, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль карантин коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусомДругие страны
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять