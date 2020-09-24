В Израиле вводят "герметичный" карантин: как будет жить страна

Новые ограничения будут действовать до завершения осенних праздников

В Израиле, где недавно уже ужесточили ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса, правительство ввело так называемый "герметичный" карантин, сообщает vesty.co.il.

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Новые ограничения вступят в силу в пятницу, 25 сентября, и будут действовать до завершения осенних праздников.

Карантинный план был утвержден после 17-часовых дебатов, продолжавшихся в течение двух дней. Голосование состоялось около 5 часов утра четверга, 24 сентября.

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Основные правила "герметичного" карантина:

Демонстрации и молитвы разрешены на расстоянии до 1 км от дома, численностью до 20 человек;

Обязательно соблюдение социальной дистанции (2 метра друг от друга). Новых ограничений по занятиям спортом не будет;

Аэропорт Бен-Гурион будет закрыт, за исключением чрезвычайных ситуаций (требует дополнительного согласования);

Синагоги будут открыты только в Йом-Кипур;

Экономическая деятельность будет полностью приостановлена, за исключением предприятий, признанных жизненно необходимыми. Во время первого карантина (март-апрель) предприятия работали в 30-процентном формате.

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Среди отраслей, которые признаются жизненно необходимыми: финансовый сектор, энергетический сектор, социальные услуги, производство и распространение продуктов питания и напитков, сельское хозяйство, порты и транспорт, связь, медицина, строительство, инфраструктура, вывоз мусора и пр.

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Как сообщается, за минувшие сутки (данные минздрава на вечер 23 сентября) в Израиле было выявлено рекордное количество новых заражений – 6948. В тяжелом состоянии находятся 658 пациентов, из которых 177 подключены к аппаратам ИВЛ. Число умерших достигло 1317.

По данным Университета Хопкинса, в Израиле подтверждено 206 332 случая заражения коронавирусом.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса.

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