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В Кабуле военные США убили двух мужчин в ответ на стрельбу по ним. Эвакуацию приостановили

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 августа, 18:08
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Эвакуация в аэропорту Кабула превратилась в хаос и закончилась перестрелкой. Полеты временно приостановили
Военные США ответили на стрельбу по ним. Коллаж "Сегодня"
Военные США ответили на стрельбу по ним. Коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту Кабула во время массовой эвакуации военные США застрелили двух вооруженных мужчин. Один американский боец получил огнестрельное ранение.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США.

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По словам собеседника СМИ вооруженные люди, которых было как минимум двое, открыли огонь по американским войскам. В ответ бойцы США тоже начали стрельбу. Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов не смог подтвердить, являются ли они членами Талибана.

Кроме того, по крайней мере трое афганцев, цеплявшихся за борт самолета ВВС, были сбиты и убиты. В то же время Associated Press пишет, что всего в результате хаоса в аэропорту погибли семь человек.

Эвакуацию приостановили

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В США заявили, что из аэропорта в Кабуле приостановили эвакуацию из-за хаоса и стрельбы на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Сейчас американские войска "работают над обеспечением безопасности этого аэродрома", чтобы самолеты снова могли летать.

Как талибы захватывали Кабул

Рано утром боевики "Талибана" сначала вошли на окраины города, а затем полностью захватили афганскую столицу. В городе началась стрельба.

Одно из первых решений талибов – освободить всех заключенных тюрьмы Пули-Чахри, расположенной восточнее Кабула. В этой тюрьме содержалось около 5 тыс. заключенных. В том числе – те, кто был арестован за участие в движении "Талибан".

Пока талибы наступали на Кабул, местное телевидение показывало выступление министра внутренних дел Афганистана Таджа Мохаммад Джахида. Он утверждал, что людям бояться нечего.

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