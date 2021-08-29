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В Кабуле снова прогремел взрыв (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
29 августа, 15:56
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По данным местных СМИ, есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в Кабуле 29 августа. Коллаж "Сегодня"
Взрыв в Кабуле 29 августа. Коллаж "Сегодня"

В Кабуле произошел очередной взрыв.

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Об этом сообщают в соцсетях.

Свидетели утверждают, что взрыв был вызван ракетой, попавшей в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра.

ва человека погибли и трое пострадали во время взрыва – такие предварительные данные местных СМИ. Среди жертв дети и женщины

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Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

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Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним, что:

  • После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.

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