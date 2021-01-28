В Камеруне бензовоз врезался в автобус: много погибших и раненых (видео)

Водитель бензовоза смог выбраться из охваченной пламенем машины и скрылся с места трагедии

В Камеруне произошло жуткое ДТП. Там грузовик влетел в пассажирский автобус. Погибли, по меньшей мере 53 человека, еще 29 человек получили тяжелые травмы.

Реклама

Причиной аварии стал бензовоз, который превысил скорость. Водитель бензовоза смог выбраться из охваченной пламенем машины и скрылся с места трагедии.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Запорожье на территории газовой автозаправочной станции взорвался газовый баллон. Несмотря на оперативность спасателей, пламя уничтожило автомобиль и повредило две автозаправочные колонки. Кроме того, из-за инцидента пострадал человек.

В тренде В Telegram теперь можно переносить чаты из других мессенджеров. Как это сделать

Также сообщалось, что в Танзании в результате взрыва бензовоза погибли 95 человек. Бензовоз перевернулся, когда свернул, чтобы пропустить мотоцикл. Чиновники заявили, что взрыв произошел, когда мужчина пытался забрать аккумулятор грузовика, который искрил, и зажег топливо.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама