В Канаде мужчина с ножом напал на посетителей библиотеки, есть жертвы

В Канаде мужчина с ножем напал на посетителей библиотеки в богатом пригороде Ванкувера – в результате один человек погиб и по меньшей мере шесть ранены.

Реклама

Об этом сообщили источники в местной полиции, сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Global News.

/ Фото: Reuters

Королевская канадская конная полиция заявила, что "несколько жертв" получили ножевые ранения внутри и за пределами библиотеки Северного Ванкувера и что один подозреваемый находится под стражей.

Реклама

"Похоже, он был единственным нападавшим", – говорится в сообщении полиции.

/ Фото: Reuters В тренде Вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР оказались на 30% менее эффективными

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что шесть человек были доставлены в больницу, но подробностей об их состоянии не рассказали.

"Мы ехали... и рядом была женщина с 7-летним мальчиком, с множеством ножевых ранений и сильным кровотечением... Она сказала, что это был случайный убийца, который бежал по улице", – рассказал один из очевидцев.

Реклама

Напомним, в Соединенных Штатах при нападении на три спа-салона в Атланте погибли восемь человек.

Мы также сообщали, что 14 марта в Чикаго из-за стрельбы на вечеринке пострадало по меньшей мере 15 человек, двое погибли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама