В Канаде началась вторая волна коронавируса – Трюдо

В Канаде, где продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом, началась вторая волна эпидемии COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Reuters.
"Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать", – сказал Трюдо.
Премьер добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь стране оправиться от пандемии.
Как отмечается, число новых случаев заражения COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось свыше 1,1 тыс. новых случаев по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.
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Согласно опросу Abacus Data, сейчас канадцы больше обеспокоены COVID-19, чем в апреле.
Напомним, что ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий.
А о том, как борются с коронавирусом в одной из стран Европы, смотрите в видеосюжете:
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