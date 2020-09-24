В Канаде началась вторая волна коронавируса – Трюдо

Страна находится на грани падения, которое может быть намного хуже весны

В Канаде, где продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом, началась вторая волна эпидемии COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Reuters.

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"Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать", – сказал Трюдо.

Премьер добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь стране оправиться от пандемии.

Как отмечается, число новых случаев заражения COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось свыше 1,1 тыс. новых случаев по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.

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Согласно опросу Abacus Data, сейчас канадцы больше обеспокоены COVID-19, чем в апреле.

Напомним, что ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий.

А о том, как борются с коронавирусом в одной из стран Европы, смотрите в видеосюжете:

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