В Канаде полиция заблокировала парламент – подробности

Правоохранители рекомендовали покинуть парламент работникам, находившимся внутри админздания

Правоохранители рекомендовали покинуть парламент работникам, находившимся внутри админздания. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 июня, полиция Канады заблокировала центральную часть Оттавы и эвакуировала людей из парламентского холма в связи с "активной полицейской операцией" по преодолению возможной угрозы.

Об этом пишет CBC News.

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Подробности

На данный момент в Оттаве дежурят вооруженные сотрудники полиции вдоль дорог на Веллингтон-стрит. Они не раскрывают подробностей своих действий, но заявили, что проводится активная операция относительно возможной угрозы общественной безопасности.

Правоохранители рекомендовали покинуть парламент работникам, находившимся внутри админздания, а также просят горожан по возможности перекрытых зон.

Известно, что 11 июня в канадском парламенте не было мероприятий, а присутствующих было мало, так как выходной день.

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Санкции Канады

"Запрет на въезд в нашу страну ближайшим соратникам и ключевым сторонникам путинского режима, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, является одним из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления", – заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

Отмечается, что Канада не может запретить въезд лицам, на которых распространяются санкции, без внесения поправок в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев (IRPA)".

После вступления в силу эти поправки к IRPA будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, а также любым сопровождающим их членам семьи.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 41 млн долларов США). Также он анонсировал новые санкции против РФ.