В Канаде стартовала массовая вакцинация: первой стала сиделка

В Канаде, где 14 декабря началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19, первым привитым вне испытаний человеком стала сиделка дома престарелых в Торонто.
Об этом сообщает CBC.
Как отмечает издание, первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которая сегодня прибыла в провинцию Онтарио, Аните Киданжен ввели незадолго до 12 часов дня.
Вакцинация была произведена на территории одного из учреждений Университетской сети здравоохранения Торонто, но из соображений безопасности точное местонахождение не разглашается.
Киданжен – одна из пяти медицинских работников, которым ввели первые вакцины, прибывшые самолетом из США вчера вечером. Через несколько недель им будет введена еще одна доза.
"Это переломный момент – начало конца этой ужасной пандемии. Свет в конце туннеля становится ярче с каждым днем, но мы должны быть начеку", – заявил премьер Онтарио Дуг Форд.
В Канаде прогнозируют, что массовая вакцинация займет большую часть года.
Напомним, ранее сообщалось, что Канада начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса с 15 декабря и первыми получат прививку жители Оттавы и Торонто.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк