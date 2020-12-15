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В Канаде стартовала массовая вакцинация: первой стала сиделка

15 декабря, 00:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Онтарио прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech

В Канаде, где 14 декабря началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19, первым привитым вне испытаний человеком стала сиделка дома престарелых в Торонто.

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Об этом сообщает CBC.

Как отмечает издание, первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которая сегодня прибыла в провинцию Онтарио, Аните Киданжен ввели незадолго до 12 часов дня.

Первая вакцинированная в Канаде

Первая вакцинированная в Канаде / Фото: Reuters

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Вакцинация была произведена на территории одного из учреждений Университетской сети здравоохранения Торонто, но из соображений безопасности точное местонахождение не разглашается.

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Киданжен – одна из пяти медицинских работников, которым ввели первые вакцины, прибывшые самолетом из США вчера вечером. Через несколько недель им будет введена еще одна доза.

"Это переломный момент – начало конца этой ужасной пандемии. Свет в конце туннеля становится ярче с каждым днем, но мы должны быть начеку", – заявил премьер Онтарио Дуг Форд.

В Канаде прогнозируют, что массовая вакцинация займет большую часть года.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса с 15 декабря и первыми получат прививку жители Оттавы и Торонто.

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Канада вакцинация коронавирус Pfizer
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