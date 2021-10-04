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В Канаде упал самолет, летевший с баннером предложения руки и сердца

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
4 октября, 01:39
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В результате авиакатастрофы один человек погиб
Причина падения самолета в Канаде неизвестна/Коллаж: Сегодня
Причина падения самолета в Канаде неизвестна/Коллаж: Сегодня

Возле острова Сент-Элен в Монреале разбился небольшой самолет. Он вез баннер с предложением руки и сердца.

Об этом сообщает CBC News.

Детали инцидента

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Трагический случай произошел 2 октября. На борту были два человека, один умер, второго — госпитализировали. Самолет Cessna 172 летел с баннером с предложением руки и сердца. Он упал неподалеку от острова, где проходил музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. На место инцидента прибыли полицейские, пожарные и следователи из Совета по безопасности. Информации о причинах и обстоятельствах падения самолета не сообщали.

Самые частые причины авиакатастроф

  • Умышленные аварии (террористические акты);
  • механические повреждения;
  • погодные условия;
  • человеческий фактор (ошибка пилота).

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  • В Италии самолет протаранил здание. Все пассажиры погибли.
  • В России разбился самолет Ан-26. После суток поисков спасательная группа нашла обломки воздушного судна в районе горнолыжной базы "Спартак".
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