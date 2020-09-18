В Канаде водитель Tesla уснул за рулем на скорости 140 км/ч (видео)

В Канаде, где недавно столкнулись два самолета, произошел аварийно опасный случай на скоростной автотрассе.
В провинции Альберта водитель автомобиля Tesla уснул за рулем вместе с пассажиром. При этом скорость машины была около 140 км/ч. Мужчины даже откинули назад передние кресла, чтобы отдохнуть.
В это время автомобиль двигался по трассе на автопилоте. Водителя догнали, разбудили и оштрафовали за опасное вождение. Это не первое нарушение 20-летнего жителя Канады – до этого он уже имел взыскания за превышение скорости.
Ранее "Сегодня" рассказывали, как гражданин Канады снял на видео иллюминатор, который треснул во время полета.
По словам Карла Хаддада, он уснул практически сразу после взлета, опустив голову на окно. Проснувшись, парень заметил, что иллюминатор в салоне сломан.
Бортпроводник объяснил блогеру, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Карл утверждает, что командир хорошо разобрался в ситуации и вел себя профессионально.
Также мы писали о том, как в Канаде три человека получили ранения вследствие стрельбы в центральной части Торонто.
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