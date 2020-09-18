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В Канаде водитель Tesla уснул за рулем на скорости 140 км/ч (видео)

18 сентября, 20:57

Сергей Пономаренко

Мужчину заметили из окон проезжающих рядом транспортных средств

В Канаде, где недавно столкнулись два самолета, произошел аварийно опасный случай на скоростной автотрассе.

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В провинции Альберта водитель автомобиля Tesla уснул за рулем вместе с пассажиром. При этом скорость машины была около 140 км/ч. Мужчины даже откинули назад передние кресла, чтобы отдохнуть.

В это время автомобиль двигался по трассе на автопилоте. Водителя догнали, разбудили и оштрафовали за опасное вождение. Это не первое нарушение 20-летнего жителя Канады – до этого он уже имел взыскания за превышение скорости.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как гражданин Канады снял на видео иллюминатор, который треснул во время полета.

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По словам Карла Хаддада, он уснул практически сразу после взлета, опустив голову на окно. Проснувшись, парень заметил, что иллюминатор в салоне сломан.

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Бортпроводник объяснил блогеру, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Карл утверждает, что командир хорошо разобрался в ситуации и вел себя профессионально.

Также мы писали о том, как в Канаде три человека получили ранения вследствие стрельбы в центральной части Торонто.

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Канада штрафы автомобили сон Тесла

Источник: Сегодня

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