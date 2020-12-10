Українська
$ 28,04
33,96
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта

10 декабря, 11:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Без документа нельзя будет ни путешествовать, ни попасть на работу или в театр

В канадской провинции Онтарио собираются ввести COVID-паспорта для тех граждан, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции – у них будут преимущества перед теми, кто откажется от прививки.

Реклама

Об этом, как сообщает Global News, заявила министр здравоохранения провинции Кристин Эллиот.

По ее словам, такой документ может понадобиться людям для путешествий, работы, посещения театров, кинотеатров и всех "других мест, где люди находятся в более тесном физическом контакте".

Читайте также: В Канаде начали выпускать шлемы против коронавируса (фото, видео)

"Это будет важно для людей", – подчеркнула чиновница.

Реклама

В то же время она утверждает, что эта инициатива правительства не будет обязательной для населения. Получение такого документа после иммунизации добровольное.

В тренде
Ошиблись в прогнозе: из-за синоптиков три четверти Венеции ушли под воду (фото)

"На людей, которые не привились, могут быть наложены некоторые ограничения, но это будет зависеть от конкретного человека – хочет ли он получить вакцину, чтобы иметь возможность делать эти вещи, или нет. Но это добровольно", – сказала Кристин Эллиот.

Напомним, что накануне Канада одобрила вакцину от коронавируса американской компании Pfizer, разрешив использовать ее для массовой иммунизации населения.

Премьер-министр Джастин Трюдо утверждал, что все граждане страны получат вакцину бесплатно.

А как с пандемией борются в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада вакцина коронавирус онтарио COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостью
Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостьюДругие страны
Пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19
Пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять