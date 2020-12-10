Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта

Без документа нельзя будет ни путешествовать, ни попасть на работу или в театр

В канадской провинции Онтарио собираются ввести COVID-паспорта для тех граждан, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции – у них будут преимущества перед теми, кто откажется от прививки.

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Об этом, как сообщает Global News, заявила министр здравоохранения провинции Кристин Эллиот.

По ее словам, такой документ может понадобиться людям для путешествий, работы, посещения театров, кинотеатров и всех "других мест, где люди находятся в более тесном физическом контакте".

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"Это будет важно для людей", – подчеркнула чиновница.

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В то же время она утверждает, что эта инициатива правительства не будет обязательной для населения. Получение такого документа после иммунизации добровольное.

"На людей, которые не привились, могут быть наложены некоторые ограничения, но это будет зависеть от конкретного человека – хочет ли он получить вакцину, чтобы иметь возможность делать эти вещи, или нет. Но это добровольно", – сказала Кристин Эллиот.

Напомним, что накануне Канада одобрила вакцину от коронавируса американской компании Pfizer, разрешив использовать ее для массовой иммунизации населения.

Премьер-министр Джастин Трюдо утверждал, что все граждане страны получат вакцину бесплатно.

А как с пандемией борются в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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