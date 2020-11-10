В Нагорный Карабах введут российских миротворцев

ВС Армении и Азербайджана остановятся на занятых позициях

Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Реклама

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Договоренности по Карабаху позволят урегулировать проблему на справедливой основе и в интересах народов Азербайджана и Армении", – сказал он.

Согласно подписанному тремя странами документу, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Численность контингента составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием.

Вооруженные силы Армении и Азербайджана остановятся на занятых ими позициях.

В тренде Жванецкого похоронят в Москве в понедельник

Реклама

Также в состав группы миротворцев войдет 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама