В Нагорный Карабах введут российских миротворцев

Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
"Договоренности по Карабаху позволят урегулировать проблему на справедливой основе и в интересах народов Азербайджана и Армении", – сказал он.
Согласно подписанному тремя странами документу, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Численность контингента составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием.
Вооруженные силы Армении и Азербайджана остановятся на занятых ими позициях.
Также в состав группы миротворцев войдет 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Напомним, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.
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