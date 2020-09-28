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В Карабахе идут тяжелые бои: видео уничтожения армянских позиций и техники

28 сентября, 11:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Азербайджанские военные устроили массированный обстрел из Градов и артиллерии

Война в Нагорном Карабахе продолжается. Сегодня азербайджанская армия снова нанесла удары по армянским военным. Министерство обороны Азербайджана заявило о захвате важных высот у одного из сел, а также показало видео боевых действий и уничтожения техники.

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В ведомстве отметили, что сегодня подразделения азербайджанской армии продолжают контрнаступление. По войскам Армении были нанесены ракетно-артиллерийские и авиационные удары. В Азербайджане утверждают, что противоборствующая сторона вынуждена была отступить и понесла большие потери. Несколько выгодных высот вокруг села Талыш были очищены от армянских военных.

Видео: Минобороны Азербайджана

Военные заявили, что уже сутра уничтожили еще два танка вооруженных сил Армении.

Видео: Минобороны Азербайджана

Также с беспилотника показали кадры удара по различным позициям армянских войск и технике.

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Видео: Минобороны Азербайджана

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошла танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах было объявлено военное положение. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что их военные заняли села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Юхары Абдуррахманлы в Физулинском районе, Беюк Марджанлы и Нузгяр в Джебраильском районе. А уже сегодня Армения и Азербайджан рассказали о больших потерях за вчерашний день боев.

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Азербайджанская сторона заявляла о гибели пяти членов одной семьи, а в Армении со своей стороны сообщали о десятках погибших и раненных среди мирного населения. Армения показала жесткое видео последствий обстрела азербайджанцев.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах

Источник: Сегодня

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