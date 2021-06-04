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В Карабахе подорвались журналисты из Азербайджана – трое погибли

4 июня, 14:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Азербайджанская сторона возбудила уголовное дело и винит Вооруженные силы Армении в нарушении перемирия и гибели людей

В результате взрыва в Нагорном Карабахе погибли азербайджанские журналисты. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате взрыва в Нагорном Карабахе погибли азербайджанские журналисты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Нагорном Карабахе новое обострение – в результате подрыва на мине в городе Кельбаджар погибли три человека.

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Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Инцидент произошел около 11 часов 4 июня. Автомобиль с журналистами подорвался на противотанковой мине, когда ехал в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района.

В результате оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов и зампредставителя власти в селе Сусузлуг Ариф Алиев погибли. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести, сейчас они находятся в больнице.

Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов. Фото: day.az

Министерство возложило ответственность за случившееся на Вооруженные силы Армении.

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Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о планировании и ведение агрессивной войны, нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и другим статьям.

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Идет расследование инцидента.

Напомним, что война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах длилась 44 дня – с 27 сентября по 10 ноября этого года. Завершилась она примирением сторон на выгодных для Баку условиях и вводом российских войск на территорию спорной территории.

Однако в январе армянские СМИ сообщили о нарушении перемирия Азербайджаном, в результате чего якобы был ранен военнослужащий ВС Армении. Однако в Баку эту информацию опровергли.

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