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В Армении впервые озвучили боевые потери на своей стороне

10 октября, 17:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях

Армянская сторона сообщила еще о 28 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в Карабахе.

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Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 10 октября.

Так, всего, по существующим данным, с начала боевых действий – 13 дней – армянская сторона признала гибель 404 военнослужащих.

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В Армении впервые озвучили боевые потери на своей стороне

Отметим, Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях.

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Ранее мы писали, что Азербайджан заявил об "исторической победе" в Нагорном Карабахе. В то же время "власти Нагорного Карабаха" опровергли заявление Алиева.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией уже две недели идут военные действия за установление контроля над Нагорным Карабахом.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения военные нагорный карабах

Источник: Сегодня

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