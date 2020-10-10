В Армении впервые озвучили боевые потери на своей стороне

Армянская сторона сообщила еще о 28 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в Карабахе.
Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 10 октября.
Так, всего, по существующим данным, с начала боевых действий – 13 дней – армянская сторона признала гибель 404 военнослужащих.
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Отметим, Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях.
Ранее мы писали, что Азербайджан заявил об "исторической победе" в Нагорном Карабахе. В то же время "власти Нагорного Карабаха" опровергли заявление Алиева.
Напомним, между Азербайджаном и Арменией уже две недели идут военные действия за установление контроля над Нагорным Карабахом.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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