Совет ОДКБ направит в Казахстан миротворцев — премьер-министр Армении

Миротворческие силы ОДКБ в Казахстан введут на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что в Казахстан введут миротворцев/Фото: NUZ.KZ, facebook.com/nikol pashinyan, коллаж: "Сегодня"

Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцы введут на определенный срок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Детали

Решение о введении коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан было принято после обращения президента страны.

"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", — говорится в сообщении.

Как долго будут миротворцы в стране?

В Госдуме Российской федерации заявили, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Ситуация

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