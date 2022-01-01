В Казахстане главная елка сгорела прямо на Новый год (видео)

Елка загорелась спустя шесть минут после наступления нового 2022-го года

Одной из причин распространения пламени могло быть короткое замыкание / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Тараз (Казахстан) в новогоднюю ночь загорелась новогодняя елка. О происшествии сообщил в Instagram Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбыльской области.

Искусственная елка по неизвестной причине начала пылать 1 января в 00:06. Огонь быстро охватил праздничное дерево.

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Несмотря на пожар, это не остановило горожан от празднования, и они начали радостно фотографироваться с горящим деревом. В этот момент спасатели пытались потушить огонь.

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Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров, для тушения пожара были привлечены 14 спасателей и четыре единицы техники.

К 00:20 по местному времени пожар потушили.

Киевская елка тоже "отличилась"

В 2020 году, во время торжественного открытия елки на Софиевской площади, загорелись декорации со стороны Софийского собора. Пожарные быстро справились с возгоранием. Посетители не пострадали. Только поплавилась пластиковая конструкция.

В 2021 году киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

В Украине с 4 января начнут работать 15 пунктов утилизации срезанных хвойных деревьев. Так новогоднее дерево получит вторую жизнь и принесет пользу зеленым насаждениям столицы.