В Казахстане рухнул военный самолет: первое видео с места падения

Ан-26 с шестью людьми на борту потерпел крушение при посадке в Алматы

В Казахстане упал военный самолет Ан-26. Военный лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в районе аэропорта Алма-Аты – авария случилась в торце взлетно-посадочной полосы.

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Ссылаясь на пресс-службу аэропорта, издание Казинформ пишет, что самолет летел из города Нур-Султан.

Самолет принадлежал погранслужбе Комитета нацбезопасности Казахстана – за несколько минут до трагедии он пропал с радаров. На борту находилось шесть человек. Предварительно четверо из них погибли, двое остальных госпитализированы в местную больницу. Информации об их состоянии нет.

Очевидцы крушения публикуют в соцсетях видео с места ЧП:

Сразу после крушения объявили тревогу, а на место выехали пожарные, спасатели-кинологи и 10 карет скорой помощи.

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После падения началось возгорание, но на данный момент огонь уже потушили.

Напомним, это уже не первая авиакатастрофа в Казахстане за последние годы – в 2019-м, выполняя рейс Алматы – Нур-Султан – пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air при вылете резко потерял высоту и рухнул. В результате погибли 12 человек и 60 были ранены.

Кроме того, в том же году возле Байконура потерпел крушение вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана с 13 военными на борту – все они погибли.

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