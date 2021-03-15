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В Китае бушует песчаная буря (видео)

15 марта, 10:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Уровень загрязнения воздуха сильно превышает норму

На столицу Китая обрушилась сильная песчаная буря. В Пекине и нескольких близлежащих провинциях объявили желтый, предпоследний, уровень тревоги.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", уровень загрязнения в 160 раз превышает норму. Жителям китайской столицы рекомендуют не выходить из дома и не открывать окна.

Из-за слабой видимости на дорогах образовались пробки. Столичная мэрия отменила все мероприятия под открытым небом. По прогнозам синоптиков, стихия утихнет через сутки.

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Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что на cтолицу Турции обрушилась песчаная буря. Буря в течение получаса закрыла слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.

Также напомним, в африканской пустыне Сахара произошло несколько штормовых бурь, которые спровоцировали выброс песчаной пыли в воздух.

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Китай Пекин песчаная буря
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